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Путин утвердил новую схему расчета МРОТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) исходя из средней зарплаты, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ко второму чтению в текст закона внесли поправки, согласно которым минимальный размер оплаты труда не сможет снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты. Также зафиксировано, что при ежегодном установлении бюджетом величины МРОТ и прожиточного минимума (ПМ), эти предложения должны получить поддержку профсоюзов и работодателей.

«С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%», — говорится в документе. Согласно закону, с 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, на следующий год — с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий.

МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год. Величину ПМ на душу населения по России правительство устанавливает исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.

С 2021 года соотношение величины прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год установят в размере 44,2%. Это соотношение следует пересматривать не реже одного раза в пять лет. При этом величина ПМ на очередной год не может быть ниже его величины в текущем.

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