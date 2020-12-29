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Новое уголовное дело возбудили против Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СК РФ

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено против оппозиционера Алексея Навального, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Политику может грозить наказание сроком до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Навальный потратил на личные цели 356 миллионов рублей из собранных 588 миллионов пожертвований физических лиц. При этом пожертвования собирались для нужд ряда некоммерческих организаций.

«Собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Утверждается, что Навальный потратил из собранных пожертвований более 356 миллионов рублей на личные цели, в частности, на приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов.

Оппозиционер сейчас находится в Берлине, где проходил лечение после предполагаемого отравления боевым веществом типа «Новичок». Навальный обвинил в попытке убийства ФСБ, ведомство отвергло все обвинения.

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