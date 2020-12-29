NASA показало «ужасающую» посадку на Марс

NASA опубликовало видео моделирования посадки марсохода Perseverance на Красную планету. Аппарат ждут несколько минут «ужаса» в атмосфере Марса, предупреждают авторы ролика. Попытка приземления состоится через 57 дней.

Созданная NASA цифровая анимация показывает ключевые события во время входа в атмосферу, спуска и посадки марсохода Perseverance. Реальная фаза приземления должна занять примерно семь минут.

Марсоход Perseverance стоимостью 2,7 миллиарда долларов стартовал с Земли 30 июля и выполнит посадку 18 февраля 2021 года. Ожидается, что он приземлится в огромном кратере, оставшемся на месте бывшего озера и дельты реки.

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Аппарату предстоит искать признаки микробной жизни, изучать марсианскую погоду и геологию, а также образцы для будущей миссии. Perseverance также имеет крошечный вертолет, который станет первым летательным аппаратом, который совершит полет на другой планете.