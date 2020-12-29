Путин поддержал индексацию выплат работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин согласился проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявление прозвучало на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым, передает сайт Кремля.

Шмаков на встрече с президентом попросил вернуться к вопросу об индексации пенсий. Сейчас индексация пенсий работающих граждан заморожена. По его словам, даже если есть какие-то компенсации, они не покрывают потери доходов.

«Я считаю, что стоило бы к этому возвратиться. Может быть, на эту тему тоже надо более активно дать поручение правительству, чтобы оно внимательно просмотрело этот вопрос. Потому что это фактически ведь нарушение Конституции»,— сказал он.

Путин поддержал главу Федерации профсоюзов. По его словам, правительство утверждает, что пенсия работающих граждан индексируется, но не выплачивается, пока они работают. «Это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения»,— подчеркнул российский лидер.

Президент на большой пресс-конференции 17 декабря сообщил, что власти обсуждают индексацию пенсий работающим россиянам. Он назвал главным условием для этого бюджетную обеспеченность.