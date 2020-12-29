НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин вернул россиянам вытрезвители

Источник:
Sibnet.ru
140 0
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о возрождении системы платных вытрезвителей в России с 1 января 2021 года, сообщается на сайте Кремля.

Регионы после Нового года могут создавать вытрезвители для помощи людям, оказавшимся в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вытрезвители могут быть открыты на базе государственно-частного партнерства.

Глава государства также подписал поправки к закону «О полиции». В соответствии с ними сотрудники правоохранительных органов могут доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки

Это возможно в случае, если у полицейских есть основания полагать, что пьяный человек может причинить вред жизни и здоровью граждан, находящихся с ними в жилище, отмечается в тексте документа.

Предполагается, что система вытрезвителей в России возродится с участием частных партнеров. Цены на такую услугу будет регулировать государство. Ночь в вытрезвителе обойдется гражданину примерно в 1,5 тысячи рублей.

Еще по теме
Нотариальные документы защитили QR-кодом
Блокирование улиц стало уголовным преступлением
Возраст молодежи повысили до 35 лет
Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету
смотреть все
Политика #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин вернул россиянам вытрезвители
•
Голикова заявила о возможности выбирать вакцину
•
Новое уголовное дело возбудили против Навального
•
ЦБ предложил упростить смену банка для клиентов
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Власти Новосибирска рассказали о работе транспорта в праздники
Сибирь 29.12.2020 18:55
Вакцина новосибирского «Вектора» поступила в Забайкалье
Сибирь 29.12.2020 18:02
Томский Дворец спорта оборудуют под COVID-госпиталь
Сибирь 29.12.2020 16:21
Новогодняя ночь в Забайкалье будет морозной
Сибирь 29.12.2020 15:38
Самое популярное
Wink: как впятером смотреть одну подписку
34615
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
31942
Ученые подсказали способ вернуть обоняние после COVID-19
22916
Советы школьнику, который хочет стать программистом
21422
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин вернул россиянам вытрезвители
•
Голикова заявила о возможности выбирать вакцину
•
Новое уголовное дело возбудили против Навального
•
ЦБ предложил упростить смену банка для клиентов
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Польский эксперт дал России 30 лет до краха
38
ФСБ задержала готовившего теракты подростка
28
Правительство утвердило план сокращения чиновников
24
Путин проследит за ценами на продукты
21
Новая должность появится в российских школах
21