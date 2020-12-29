Путин вернул россиянам вытрезвители

Президент России Владимир Путин подписал закон о возрождении системы платных вытрезвителей в России с 1 января 2021 года, сообщается на сайте Кремля.

Регионы после Нового года могут создавать вытрезвители для помощи людям, оказавшимся в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вытрезвители могут быть открыты на базе государственно-частного партнерства.

Глава государства также подписал поправки к закону «О полиции». В соответствии с ними сотрудники правоохранительных органов могут доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.

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Это возможно в случае, если у полицейских есть основания полагать, что пьяный человек может причинить вред жизни и здоровью граждан, находящихся с ними в жилище, отмечается в тексте документа.

Предполагается, что система вытрезвителей в России возродится с участием частных партнеров. Цены на такую услугу будет регулировать государство. Ночь в вытрезвителе обойдется гражданину примерно в 1,5 тысячи рублей.