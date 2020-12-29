Россиянка продала 13-летнюю дочь в сексуальное рабство

Полиция задержала в Москве россиянку после продажи 13-летней дочери в сексуальное рабство за миллион рублей. Сделка проходила под контролем оперативников.

Женщина в ноябре 2020 года разместила в интернете объявление о продаже своей дочери в рабство «с предоставлением сексуальных услуг». За продажу ребенка она попросила миллион рублей, передает Telegram-канал Life Shot.

После появления покупателя она привезла дочь в Москву для совершения преступной сделки, проходившей в одной из гостиниц. Отмечается, что 13-летняя школьница знала, зачем мать отвезла ее в столицу.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Школьницу передали органам опеки.

Правоохранители установили, что у задержанной трое детей, а отец девочки сидит в тюрьме. При этом женщина давно готовила девочку к роли рабыни — например, она заставляла ее проводить эротические фотосессии.