НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Россиянка продала 13-летнюю дочь в сексуальное рабство

Источник:
Sibnet.ru
103 0
Фото: © Sibnet.ru

Полиция задержала в Москве россиянку после продажи 13-летней дочери в сексуальное рабство за миллион рублей. Сделка проходила под контролем оперативников.

Женщина в ноябре 2020 года разместила в интернете объявление о продаже своей дочери в рабство «с предоставлением сексуальных услуг». За продажу ребенка она попросила миллион рублей, передает Telegram-канал Life Shot.

После появления покупателя она привезла дочь в Москву для совершения преступной сделки, проходившей в одной из гостиниц. Отмечается, что 13-летняя школьница знала, зачем мать отвезла ее в столицу.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Школьницу передали органам опеки.

Правоохранители установили, что у задержанной трое детей, а отец девочки сидит в тюрьме. При этом женщина давно готовила девочку к роли рабыни — например, она заставляла ее проводить эротические фотосессии.

Еще по теме
Житель Кемерова оштрафован за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Чиновника строго осудили за взятки при вводе солнечных станций Алтая
Неизвестные напали на полицейских в центре Грозного
Прокурор запросил для Широкова «легкой тюрьмы»
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Голикова заявила о возможности выбирать вакцину
•
ЦБ предложил упростить смену банка для клиентов
•
Установлены первые квадратные светофоры
•
АвтоВАЗ показал новую Lada Niva на видео
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Власти Новосибирска рассказали о работе транспорта в праздники
Сибирь 29.12.2020 18:55
Вакцина новосибирского «Вектора» поступила в Забайкалье
Сибирь 29.12.2020 18:02
Томский Дворец спорта оборудуют под COVID-госпиталь
Сибирь 29.12.2020 16:21
Новогодняя ночь в Забайкалье будет морозной
Сибирь 29.12.2020 15:38
Самое популярное
Wink: как впятером смотреть одну подписку
29765
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
27682
Ученые подсказали способ вернуть обоняние после COVID-19
22783
Советы школьнику, который хочет стать программистом
21344
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Голикова заявила о возможности выбирать вакцину
•
ЦБ предложил упростить смену банка для клиентов
•
Установлены первые квадратные светофоры
•
АвтоВАЗ показал новую Lada Niva на видео
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Сенсации не случилось. Присяжные оказались вменяемыми людьми.

Uynachalnica

В результате чиновников станет еще больше, поувольняют машинисток на первое время, потом наберут новых.

skalka136

снисхождение ,за то ,что добивал в голову солдат со своего призыва?...по моему всем участникам данного...

Uynachalnica

Никаких мошеннических действий со стороны населения дозволено не будет! На это и существует ЦБ!

shlidt

Бюрократическая система сокращает саму себя!? Такое в принципе Невозможно!Ну разве что плебсу пыль в...