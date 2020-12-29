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Умер модельер Пьер Карден

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Terentiyeva / CC BY-SA 4.0

Умер легендарный французский модельер Пьер Карден, ему было 98 лет. Причина смерти родственниками не называется.

Карден умер в больнице на западной окраине Парижа, передает AFP со ссылкой на его родственников. Дата похорон будет объявлена позднее, в церемонии примут участие только близкие знаменитости.

Модельер начинал как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище». С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды.

В 2009 году Пьера Кардена объявили послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

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