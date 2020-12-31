Какие шоу покажут в новогоднюю ночь по телевизору

«Голубой огонек» в новом формате на «России» и «Новогодняя ночь» на Первом — традиционно главные программы на телевидении. Что в этом году они подготовили для зрителей, и какие шоу в полночь покажут другие федеральные каналы в Новый 2021 год.

Первый канал, «Новогодняя ночь на Первом»

В этом году в полку ведущих «Новогодней ночи» прибыло – к Ивану Урганту, Алле Михеевой, Дмитрию Борисову, Максиму Галкину, Дмитрию Нагиеву и Ларисе Гузеевой присоединится ведущая программы «Жизнь других» Жанна Бадоева.

Над новогодними декорациями и номерами потрудилась целая армия постановщиков, художников по костюмам и гримеров. Например, для номера Стаса Михайлова «Я буду очень» сшили целую коллекцию шляп-роз для балета, а для выступления Полины Гагариной с песней «Зима» с помощью десятков зеркал создали ощущение холода, да так успешно, что зрители в зале даже стали поеживаться.

В новогоднем эфире Первого выступят все главные звезды страны — от Niletto и Полины Гагариной до Филиппа Киркорова и Джорджа Майкла, сообщает пресс-служба телеканала.

«Россия», «Новогодний голубой огонек»

Ведущие «Огонька» — Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Наталья Медведева и Дмитрий Губерниев.

Традиции программы останутся прежними, но зрителей ждут и сюрпризы. В «Новогоднем голубом огоньке» впервые появится эффект «дополненной реальности», который оживит картинку и добавит ощущение праздника и волшебства.

Плейлист новогодней ночи придется по вкусу всей семье. Это и веселые праздничные мелодии, которые знакомы каждому, и зарубежные шлягеры, и хиты уходящего года, под которые не усидеть на месте.

Среди артистов — Григорий Лепс, Стас Михайлов, София Ротару, Николай Басков, Валерия, Ани Лорак, Лолита, Дима Билан, Сергей Лазарев, Игорь Крутой,Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Кристина Орбакайте, Диана Арбенина, Вера Брежнева, Александр Ревва, «Руки вверх!», Владимир Кузьмин, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Егор Крид, Zivert, Димаш Кудайберген, Artik & Asti и многие другие.

НТВ, «Квартирник у Маргулиса»

По доброй традиции НТВ покажет «Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса». В программе прозвучат новые аранжировки любимых композиций, авторское прочтение рок-хитов и всеми любимых песен.



На «Квартирнике» соберутся старые друзья Евгения Маргулиса: «Би-2», «Чайф», The Hatters, «Аффинаж», Manizha, Noize MC, «ДДТ», Александр Розенбаум, Хибла Герзмава, ST, Tesla Boy и др. И, конечно, сам Евгений Маргулис исполнит одну из новогодних композиций.



Квартирник соберет много необычных и неожиданных коллабораций. Так, на одной сцене выступят Валерий Сюткин и The Hatters, Лолита и RSAC, Хибла Герзмава и Animal Джаz. В ночь на 1 января разные музыкальные стили сплетутся воедино, подарив атмосферу волшебства, уюта и тепла. Телезрители увидят интересные дуэты и обязательно почувствуют атмосферу искренней дружбы и праздника, на котором собрались все свои.

ТНТ, Comedy Club

Канал ТНТ будет веселить своих зрителей всю ночь. Традиционно пятничное шоу Comedy Club выйдет в новогоднем стиле. Ведущие, комики и гости шоу соберутся на самую весёлую вечеринку в загородном доме.

«Резиденты Comedy Club и звезды шоу-бизнеса, игры, счастье, музыка, танцы, поздравления — это будет эпично. Новогодне. Вечериночно. Незабываемо. Дветысячидвадцатно», — говорится в описании новогоднего выпуска.

СТС, «Уральские пельмени»

На СТС в полночь зрителей будут развлекать артисты «Уральских пельменей». Каждый Новый год артисты юмористической программы особенную программу. На этот раз зрители увидят шоу «Дело пахнет мандарином».

Вся программа будут построена на шутках, связанных с прошедшим годом. Артисты посмеются над пандемией, и поговорят о таких вечных темах как семейные отношения, армия и умение русских людей встречать праздник по-особенному.