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Эксперты опровергли мифы о способах сушки смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Упавший в воду смартфон советуют сушить феном, поместить в рис или купить дорогое спецсредство. Но чаще всего помогает бесплатный и самый простой способ сушки смартфона.

В среднем упавший смартфон проводит в воде пять секунд. А падают телефоны чаще всего в лужи, раковины и унитазы. Первое, что нужно сделать, вытащив телефон из воды, немедленно выключить его, чтобы не произошло короткого замыкания. Затем потрясти, чтобы как можно больше капель влаги вышло наружу.

Владельцы гаджетов используют несколько популярных способов дальнейшей сушки смартфонов. Первый — поместить смартфон в рисовую крупу. Но это не самый лучший способ. Рис не может вытянуть всю влагу изнутри, а навредить гаджету может.

«Когда вы потрогает рис, вы почувствуете на пальцах пыль. Эта пыль забивается в динамики, в разъемы. И из-за этого может ухудшится работа телефона», — цитирует «НашПотребНадзор» мастера по ремонту Дмитрия Старостина.

Существует специально созданное средство для реанимации намокших смартфонов. Это алюмосиликат. Стоит он около 1 тысячи рублей. Он впитывают влагу в 20 раз эффективнее силикагеля. Но даже это средство за сутки может не справиться с влагой, попавшей внутрь смартфона.

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Самые нетерпеливые используют сушку феном. Но горячий воздух может повредить детали телефона. И фен также не может быстро высушить смартфон изнутри.

Еще один совет – оставить телефон лежать на столе как минимум на сутки. И этот способ часто оказывается самым эффективным, когда гаджет успевает просохнуть и изнутри, и снаружи. Тем не менее, никто не даст гарантии, что он будет работать также хорошо, и не сломается через несколько дней после купания.

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