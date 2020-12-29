АвтоВАЗ показал новую Lada Niva на видео

АвтоВАЗ опубликовал первое рекламное видео с внедорожником Lada Niva Travel — у машины изменился экстерьер, а интерьер остался от дорестайлинговой машины.

Lada Niva Travel получила рельефный капот, новую решетку радиатора, боковые молдинги и оптику. Единственное изменение в интерьере — логотип Lada на рулевом колесе.

От дореформенной Niva новинка в техническом плане отличается только массогабаритными характеристиками. Она чуть длиннее и шире. Изменилась снаряженная масса и технически допустимая масса по осям.

Автомобиль продолжат оснащать 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 лошадиных сил и крутящим моментом 127 Нм. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика», привод — постоянный полный.

Lada Niva Travel встала на конвейер в декабре. Продажи начнутся в феврале 2021 года.