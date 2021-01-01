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Календарь красоты: когда менять имидж в январе

Источник:
Sibnet.ru
202 0
Новый год – новая жизнь. Лунный календарь стрижек и красоты на январь 2021 года подскажет удачные и неблагоприятные дни для смены имиджа.

Фазы Луны, а также ее прохождение по знакам Зодиака указывают, насколько удачны в этот день процедуры в сфере красоты. Считается, что стрижка в полнолуние будет удачной, а в новолуние прическу менять не стоит. Удачно менять имидж на растущую Луну, а делать привычную стрижку – на убывающую.

Наиболее удачными считают дни, когда Луна находится в знаках Тельца, Льва, Девы и Козерога. А когда Луна в Скорпионе или Стрельце, со сменой прически стоит быть аккуратнее: в случае Скорпиона она может повлиять на личную жизнь, Стрельца – на карьеру. Поэтому эти дни подходят только для тех, кто действительно готов к переменам.

Растущая Луна в январе 2021 года – с 14 по 27 число, стрижка в эти дни может ускорить рост волос. Убывать Луна будет с 1 по 12 и с 29 по 31 января. Сделанная в эти дни прическа сохранится надолго.

Новолуние будет 13 января. В этот день не стоит рисковать, меняя стрижку. В полнолуние 28 января день будет более удачным, но Луна будет находиться в знаке Льва, поэтому, если не хочется перемен в жизни, экспериментировать не стоит.

Согласно лунному календарю, самыми удачными днями для стрижки в январе 2021 года будут 4 и 24 числа. А 8 и 18 января со сменой имиджа стоит быть очень осторожными.

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