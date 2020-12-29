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Томский Дворец спорта оборудуют под COVID-госпиталь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Департамент здравоохранения Томской области во вторник сообщил о подготовке резервного инфекционного госпиталя на базе Дворца спорта, на это потратят 87 миллионов рублей.

«Часть медицинского оборудования уже закуплено, часть поступит в регион и будет смонтировано до конца февраля», – говорится в сообщении.

Для резервного госпиталя закупаются передвижные палатные рентгены, кислородные концентраторы, медицинская мебель, оборудование для ингаляций. Также в боксах Дворца спорта установят аппараты ИВЛ из резерва.

Сейчас во Дворце возводятся перегородки, санитарные узлы. Госпиталь планируется открыть в случае нехватки имеющегося коечного фонда: пока свободно 779 коек.

«Если в новогодние каникулы все мы будем соблюдать масочный режим и минимизируем контакты, заболеваемость пойдет на спад и наши медучреждения вернутся к обычному режиму работы. Но ситуация может быть другой, и 24 января мы можем увидеть резкий всплеск заболеваемости. Нужно быть готовым ко всему», – сказал замгубернатора по социальной политике Иван Деев.

Тема: Распространение коронавируса
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