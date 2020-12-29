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ЦБ предложил упростить смену банка для клиентов

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк предложил упростить для клиентов кредитных организаций переход из одного банка в другой, говорится в проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы.

Банк России хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка. Для этого регулятор планирует проработать механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов, приводит РБК проект стратегии развития Национальной платежной системы.

ЦБ также намерен определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другой банк с последующим автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты.

Запуск «механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка» должен способствовать развитию конкуренции, говорится в проекте стратегии.

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Стратегия подготовлена с привлечением участников рынка и продолжит обсуждаться в начале следующего года, рассказал РБК представитель ЦБ. Еще одной задачей стратегии является снижение стоимости платежных услуг для граждан и бизнеса, добавил представитель регулятора.

Сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт приходятся на одного игрока, указывается в проекте (крупнейшим банком в России является Сбербанк).

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