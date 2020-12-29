Полицейские в Туве посоревнуются в изъятии суррогата

Глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил, что выдаст 100 тысяч рублей полицейскому, который изымет больше всех суррогатного алкоголя, сообщил он на заседании правительство региона.

«С сегодняшнего дня по 12 января объявляем конкурс среди полицейских. Это могут быть инспекторы ДПС или участковые уполномоченные полиции, другие сотрудники МВД, которые смогут изъять из оборота самый большой объем суррогата. Выделим и лично в руки дадим 100 тысяч рублей в качестве премии», — написал в соцсетях Кара-Оол.

По его словам, можно будет предусмотреть первое, второе и третье места. Через министерство финансов по программе профилактики правонарушений будет принят нормативно-правовой акт.

«Надо поддержать ребят. В минус 40 стоят на улице и борются с бутлегерами — это достойно уважения, тем более, когда у торгашей имеются различные телефонные защитники, в том числе в виде должностных лиц. Нам будут сообщать имена таких защитников, после чего последует адекватный ответ с нашей стороны», — написал Кара-Оол.