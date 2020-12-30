Синоптики дали прогноз погоды на новогодние праздники в Новосибирске

Вторая волна холода придет в Новосибирскую область 31 декабря, ожидается, что новогодние праздники будут морозными, рассказала Sibnet.ru руководитель Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

Минувшие выходные в Новосибирской области и смежных регионах были аномально холодными. Температуры опускались ниже 40-градусной отметки.

«Это была первая проба пера у арктического холода. Следующая волна холода, более продолжительная, будет наблюдаться в первой декаде января», – сказала синоптик журналистам.

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По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь температура в Новосибирске опустится до 30-32 градусов ниже нуля. До конца праздников температуры будут ниже климатической нормы на 8-10 градусов.

По словам Лапчик, ночами будут преобладать температуры в районе 30-35 градусов, местами до 40-45 градусов ниже нуля. В дневные часы – 28-35, лишь местами – до 22-27 градусов ниже нуля.