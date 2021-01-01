Морозы останутся в Забайкалье на все каникулы

Морозы ожидаются в Забайкалье на протяжении первой декады января. Особенно не повезет жителям северных районов края, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В период с 1 по 10 января ожидается погода преимущественно без осадков. Но с 5 по 7 января возможен небольшой снег. Несмотря на это, погода на протяжении 10 выходных дней будет морозной.

«Температуры ночью будут достаточно низкие — 31-36 градусов мороза. По западным, северным восточным районам — до минус 42 градусов. А во второй пятидневке по северу до 47 градусов мороза», — прокомментировала представитель УГМС.

Днем ожидает температура в пределах 21–26 градусов мороза, по восточным районам до 31, а по северным — до 36 градусов мороза.