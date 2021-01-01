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Морозы останутся в Забайкалье на все каникулы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Морозы ожидаются в Забайкалье на протяжении первой декады января. Особенно не повезет жителям северных районов края, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В период с 1 по 10 января ожидается погода преимущественно без осадков. Но с 5 по 7 января возможен небольшой снег. Несмотря на это, погода на протяжении 10 выходных дней будет морозной.

«Температуры ночью будут достаточно низкие — 31-36 градусов мороза. По западным, северным восточным районам — до минус 42 градусов. А во второй пятидневке по северу до 47 градусов мороза», — прокомментировала представитель УГМС.

Днем ожидает температура в пределах 21–26 градусов мороза, по восточным районам до 31, а по северным — до 36 градусов мороза.

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Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

Archangel3339

Грустно Рогозин только и умеет, что плохо троллить Маска, да плохо петь.