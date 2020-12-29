Крысы удачно размножились после «ЭпиВакКороны»

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», не оказывает негативного влияния на здоровье будущего потомства, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Вектор» провел доклинические исследования репродуктивной токсичности вакцины «ЭпиВакКорона» на крысах. Вакцинация животных в дозах, равных одной прививочной для человека и в 10 раз ее превышающей, не приводила к снижению показателей фертильности, не отражалась на длительности последующей беременности, количестве потомков при рождении.

Вакцина не оказывала влияния на выживаемость потомства, не вызывала нарушений физического развития, созревания сенсорно-двигательных рефлексов и ориентировочно-исследовательских реакций.

Введение вакцины «ЭпиВакКорона» в тех же дозах беременным самкам крыс не приводило к увеличению гибели плодов, изменению их массы и размеров, развитию патологий костной системы и внутренних органов. Вакцина не оказывала влияния на физическое развитие потомства, становление сенсорно-двигательной и условно-рефлекторной деятельности.

На основании полученных данных сделан вывод о том, что вакцина «ЭпиВакКорона» не обладает эмбриотоксическими свойствами и не оказывает влияния на генеративную функцию.

«ЭпиВакКорона» — вторая зарегистрированная в России вакцина против коронавирусной инфекции. В ее основе лежат искусственные пептидные антигены.