Озвучен прогноз погоды на новогоднюю ночь в Новосибирске

Новогодняя ночь в Новосибирской области и смежных регионах будет морозной, температуры будут опускаться ниже -30 градусов, сообщила журналистам во вторник начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

Выходные в Западной Сибири были аномально холодными, с понедельника началось потепление. Ожидается, что в среду днем будет 10-15 градусов ниже нуля.

«Циклон, который продвигается на восток, сталкивается с холодным антициклоном. Спасительная для нас облачность будет рассеиваться. К 31 декабря появится ясное небо, в связи с этим мы ожидаем опять понижения температуры», – рассказала Лапчик.

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По ее словам, утром в четверг, 31 декабря, в Новосибирске будет от 19 до 21 градуса ниже нуля. В течение дня начнет холодать, после обеда температура составит 24-26 градусов мороза.

В новогоднюю ночь температура опустится до 30-32 градусов. Ожидается, что первые дни декабря под влиянием антициклона также будут холодными, осадков будет мало.