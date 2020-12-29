Новогодняя ночь в Забайкалье будет морозной

Холодный арктический воздух, пришедший в Сибирь, повлияет на температуру в новогоднюю ночь. Забайкальцев ждут сильные морозы и отсутствие ветра, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В новогоднюю ночь в Забайкалье преимущественно без осадков, ветер северный с порывами до 8 метров в секунду. Температура в большинстве районов будет держаться в пределах 29-34 градусов мороза, а при прояснении столбик термометра опустится до 42 градусов.

Днем, 1 января, будет теплее. В большинство районов до минус 18-23 градусов, но местами похолодает до 31 градусов мороза.

«Морозная погода не может повлиять на хорошее настроение в связи с приближение Нового года! Поэтому приятные хлопоты и подготовка новогодних сюрпризов для своих близких людей, надеемся, не принесут разочарование от морозной погоды», — резюмировали в гидрометцентре.