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Новогодняя ночь в Забайкалье будет морозной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Холодный арктический воздух, пришедший в Сибирь, повлияет на температуру в новогоднюю ночь. Забайкальцев ждут сильные морозы и отсутствие ветра, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В новогоднюю ночь в Забайкалье преимущественно без осадков, ветер северный с порывами до 8 метров в секунду. Температура в большинстве районов будет держаться в пределах 29-34 градусов мороза, а при прояснении столбик термометра опустится до 42 градусов.

Днем, 1 января, будет теплее. В большинство районов до минус 18-23 градусов, но местами похолодает до 31 градусов мороза.

«Морозная погода не может повлиять на хорошее настроение в связи с приближение Нового года! Поэтому приятные хлопоты и подготовка новогодних сюрпризов для своих близких людей, надеемся, не принесут разочарование от морозной погоды», — резюмировали в гидрометцентре.

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Забайкалье #Гео #Новый год
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