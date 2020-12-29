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Подросток-инвалид в Новосибирске выпал с балкона на 19 этаже

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подросток-инвалид выпал с балкона на 19 этаже, он погиб, следователи выясняют причину происшествия, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Возле многоквартирного дома по улице Дуси Ковальчук нашли тело 14-летнего мальчика с травмами, характерными при падении с высоты. Предварительно установлено, что ребенок— инвалид с детства, выпал с балкона квартиры, расположенной на 19 этаже.

По данным следствия, мальчик с матерью находились дома. Когда он остался один, выпал с балкона. Признаков насильственной смерти на теле погибшего в настоящее время не установлено. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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