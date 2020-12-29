Подросток-инвалид в Новосибирске выпал с балкона на 19 этаже

Подросток-инвалид выпал с балкона на 19 этаже, он погиб, следователи выясняют причину происшествия, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.
Возле многоквартирного дома по улице Дуси Ковальчук нашли
тело 14-летнего мальчика с травмами, характерными при падении с
высоты. Предварительно установлено, что ребенок— инвалид с детства, выпал
с балкона квартиры, расположенной на 19 этаже.
По данным следствия, мальчик с матерью находились дома.
Когда он остался один, выпал с балкона. Признаков насильственной смерти на теле
погибшего в настоящее время не установлено. Для определения точной причины
смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье
109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).