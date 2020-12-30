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Большинство компаний Сибири наймут новых сотрудников в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Работодатели в Сибири собираются в новом году расширять штат и нанимать новых сотрудников. Наиболее уверено чувствуют себя работодатели двух регионов, сообщила Sibnet.ru пресс-служба «Авито Работа».

Работодатели на рынке массовых профессий в России настроены довольно оптимистично: 40% российских компаний намерены нанимать новых сотрудников и 24% сохранят численность персонала. О планируемых сокращениях штата заявили 13% опрошенных.

По 5% предприятий будут оптимизировать производственные процессы за счет структурных изменений — перевода и найма сотрудников в растущие подразделения и сокращения убыточных направлений. В сибирских регионах наиболее уверенно чувствуют себя работодатели Красноярска и Новосибирска — почти половина компаний готова расширять штаты.

При этом, повышать заработные платы действующим сотрудникам работодатели не собираются. В Сибири наибольшее число работодателей, планирующих индексацию зарплат, насчитывается в Омске. По России половина сотрудников всех компаний останется со «старыми» зарплатами.

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