Варламов раскритиковал инновационный переход в Красноярске

Блогер Илья Варламов назвал проекционный переход в Красноярске попыткой скрыть дряблый живот толстовкой оверсайз, написал урбанист в своем блоге.

Первый в Красноярске проекционный пешеходный переход появился на улице Вавилова. Это светящаяся проекция, которая дублирует на проезжей части пешеходный переход. Такой элемент дорожной безопасности позволяет привлечь дополнительное внимание водителей к пешеходам, переходящим проезжую часть в темное время суток.

«Если зебру не видно под слоем снега и грязи, значит у вас паршиво работают коммунальщики. Я даже не знаю, с чем это сравнить... Это как постелить ковер в грязь вместо того, чтобы от этой грязи избавиться. Или как намерение вылечить депрессию бутылкой водки. Или как попытка скрыть дряблый живот толстовкой оверсайз», —написал в блоге Варламов.

Он отметил, что такой переход не делает пешеходов более заметным, кроме того, он просто дублирует разметку на асфальте, а значит приводит к дополнительным затратам на оборудование.

«Делать безопасные переходы и вовремя убирать с них снег мы, конечно, не будем! Зато мы купим…. (много) бесполезных проекторов за неадекватные деньги. Потому что пешеходы пешеходами, а коррупция — по расписанию», — написал блогер.