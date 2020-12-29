НАВЕРХ

Варламов раскритиковал инновационный переход в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
292 0
Фото: © мэрия Красноярска

Блогер Илья Варламов назвал проекционный переход в Красноярске попыткой скрыть дряблый живот толстовкой оверсайз, написал урбанист в своем блоге.

Первый в Красноярске проекционный пешеходный переход появился на улице Вавилова. Это светящаяся проекция, которая дублирует на проезжей части пешеходный переход. Такой элемент дорожной безопасности позволяет привлечь дополнительное внимание водителей к пешеходам, переходящим проезжую часть в темное время суток.

«Если зебру не видно под слоем снега и грязи, значит у вас паршиво работают коммунальщики. Я даже не знаю, с чем это сравнить... Это как постелить ковер в грязь вместо того, чтобы от этой грязи избавиться. Или как намерение вылечить депрессию бутылкой водки. Или как попытка скрыть дряблый живот толстовкой оверсайз», —написал в блоге Варламов.

Он отметил, что такой переход не делает пешеходов более заметным, кроме того, он просто дублирует разметку на асфальте, а значит приводит к дополнительным затратам на оборудование.

«Делать безопасные переходы и вовремя убирать с них снег мы, конечно, не будем! Зато мы купим…. (много) бесполезных проекторов за неадекватные деньги. Потому что пешеходы пешеходами, а коррупция — по расписанию», — написал блогер.

Еще по теме
Установлены первые квадратные светофоры
ГИБДД обозначила фатальную ошибку водителей на зимней дороге
Тарифы на такси в новогодние праздники оказались непредсказуемы
Проекцию зебры впервые сделали на дороге в Красноярске. ВИДЕО
смотреть все
Красноярск #Транспорт и дороги
КАРТИНА ДНЯ
•
Голикова заявила о возможности выбирать вакцину
•
ЦБ предложил упростить смену банка для клиентов
•
Установлены первые квадратные светофоры
•
Крысы удачно размножились после «ЭпиВакКороны»
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Томский Дворец спорта оборудуют под COVID-госпиталь
Сибирь 29.12.2020 16:21
Новогодняя ночь в Забайкалье будет морозной
Сибирь 29.12.2020 15:38
Полицейские в Туве посоревнуются в изъятии суррогата
Сибирь 29.12.2020 15:37
Озвучен прогноз погоды на новогоднюю ночь в Новосибирске
Сибирь 29.12.2020 14:38
Самое популярное
Wink: как впятером смотреть одну подписку
28244
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
26318
Ученые подсказали способ вернуть обоняние после COVID-19
22699
Советы школьнику, который хочет стать программистом
21312
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Голикова заявила о возможности выбирать вакцину
•
ЦБ предложил упростить смену банка для клиентов
•
Установлены первые квадратные светофоры
•
Крысы удачно размножились после «ЭпиВакКороны»
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Польский эксперт дал России 30 лет до краха
38
ФСБ задержала готовившего теракты подростка
28
Правительство утвердило план сокращения чиновников
22
Путин проследит за ценами на продукты
21
Новая должность появится в российских школах
21