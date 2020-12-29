Варламов раскритиковал инновационный переход в Красноярске

Блогер Илья Варламов назвал проекционный переход в
Красноярске попыткой скрыть дряблый живот толстовкой оверсайз, написал урбанист
в своем блоге.
Первый в Красноярске проекционный пешеходный переход
появился на улице Вавилова. Это светящаяся проекция, которая дублирует на
проезжей части пешеходный переход. Такой элемент дорожной безопасности
позволяет привлечь дополнительное внимание водителей к пешеходам, переходящим
проезжую часть в темное время суток.
«Если зебру не видно под слоем снега и грязи, значит у вас
паршиво работают коммунальщики. Я даже не знаю, с чем это сравнить... Это как
постелить ковер в грязь вместо того, чтобы от этой грязи избавиться. Или как
намерение вылечить депрессию бутылкой водки. Или как попытка скрыть дряблый
живот толстовкой оверсайз», —написал в блоге Варламов.
Он отметил, что такой переход не делает пешеходов более
заметным, кроме того, он просто дублирует разметку на асфальте, а значит
приводит к дополнительным затратам на оборудование.
«Делать безопасные переходы и вовремя убирать с них снег мы,
конечно, не будем! Зато мы купим…. (много) бесполезных проекторов за
неадекватные деньги. Потому что пешеходы пешеходами, а коррупция — по
расписанию», — написал блогер.