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Составлен рейтинг лучших смартфонов на Android

Источник:
РИА Новости
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Фото: Shwangtianyuan / CC BY-SA 4.0

Эксперты портала Gizmochina составили рейтинг лучших Android-смартфонов в различных категориях. Лучшим флагманом-«универсалом» в рейтинге является Xiaomi Mi10.

Лучшим смартфоном с точки зрения продвинутости камеры, по мнению составителей рейтинга, оказался Huawei Mate 40 Pro+. Отмечается, что устройство, оснащенное пятью камерами, позволяет делать отличные фотографии при любом освещении.

Лучшим флагманом-«универсалом» в рейтинге является Xiaomi Mi 10. Данная модель удовлетворяет большинству критериев выбора, приводит РИА Новости мнение экспертов.

Флагман с лучшим соотношением цены и качества по версии портала – модель Mi 10T Pro 5G, оснащенная 144-герцовым экраном, процессором Snapdragon 865, тройной камерой и мощным аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки.

Лучшим складным смартфоном в рейтинге оказался Samsung Galaxy Z Fold 2, обладающий большими экранами, хорошей батареей и мощным процессором Snapdragon 865+. Отдельно составители рейтинга выделили складной смартфон LG Wing, который, по их мнению, обладает уникальным поворотным механизмом.

В категории бюджетных устройств с 5G лучшим является OnePlus Nord, который был представлен как первый бюджетный смартфон марки за долгое время. Так, данный гаджет имеет AMOLED-дисплей с частотой 90 герц, шесть камер, процессор Snapdragon 765G, а также аккумулятор, поддерживающий быструю зарядку.

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