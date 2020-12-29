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Рост зарплат в Сибири в 2021 году посчитали маловероятным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Омские работодатели оказались самыми щедрыми в Сибири. В городе зафиксировали самое больше число работодателей, готовых повышать зарплаты сотрудникам после Нового года, сообщила Sibnet.ru пресс-служба «Авито Работа».

Среди городов Сибири наибольшее число работодателей, планирующих индексацию зарплат всех сотрудников, насчитывается в Омске. В остальных городах Сибири, а также по России в целом ситуация не такая радужная.

Почти половина (45%) российских работодателей не будет проводить индексацию заработных плат. Выборочно поднять оплату труда для самых ценных сотрудников намерены 14% компаний. Около 18% работодателей готовы немного повысить зарплаты всем сотрудникам.

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После экономического кризиса на фоне пандемии в России началось медленное восстановление бизнеса, отметил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

«Ситуацию на рынке труда сейчас уже не назовешь фатальной, компании адаптируются к новым условиям, хотя поначалу было очень сложно и непонятно», — сказал он.

По словам Кумпеля, работодатели изо всех сил стараются сохранить зарплаты сотрудников на прежнем уровне – компании снижают представительские расходы, отказываются от корпоративов и больших офисных площадей в пользу сохранения финансового положения своих сотрудников.

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