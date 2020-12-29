Кабана впервые поймали в фотоловушку в «Шушенском бору»

Фоторегистратор впервые за 25 лет запечатлел кабана в нацпарке «Шушенский бор», теперь ученые уверены, что этот зверь вводится в этой местности, сообщает пресс-служба учреждения.

Впервые за 25 лет существования «Шушенского бора» в Перовском лесничестве фоторегистратор запечатлел кабана. Ранее у сотрудников имелись лишь косвенные доказательства его существования в равнинной части парка (следы на снегу, метки на деревьях и прочее).

Поэтому ученые не включали кабана в состав фауны нацпарка. Теперь же появилось задокументированное свидетельство.

Кабан отличается от домашней свиньи более коротким и плотным телом и более толстыми и высокими ногами. Кроме того, голова у кабана длиннее и тоньше, а уши — острее. Качество снимков не позволяет с точностью определить пол и возраст животного, однако, предположительно, это взрослый самец, участвующий в гоне.