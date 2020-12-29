Психологический сериал «Полет» с Михаилом Ефремовым выйдет на ТНТ

Актер Михаил Ефремов появится на экранах ТВ в сериале «Полет»,
где исполнит роль человека, борющегося со своими зависимости, сообщила пресс-служба ТНТ.
Сейчас Михаил Ефремов отбывает наказаниев исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Он осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В сериале «Полет» актер успел сняться еще в 2019 году.
Новый сериал станет первой премьерой ТНТ в 2021 году. Психологическая
драма Петра Тодоровского-младшего, расскажет о не случившемся полете, который кардинально
изменил жизни нескольких человек.
По сюжету, сотрудники московской строительной компании
собираются лететь в Пермь, но в зале вылета понимают, что перепутали аэропорт.
Чуть позже коллеги узнают, что самолет рейса, на который они опоздали, разбился
сразу после взлета. Пережитый стресс и близость смерти заставляют героев
задуматься о жизни, переосмыслить ее и попытаться понять, кто они и чего хотят
на самом деле.
Каждая серия «Полета» посвящена одной сильной человеческой
истории. Ира (Оксана Акиньшина) устает быть идеальной женой и матерью. Жабенко
(Михаил Ефремов) пытается справиться с зависимостями. Илюша (Павел Табаков)
принимает своего внутреннего бунтаря и разрешает себе заняться мечтой — писательством.
Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов) выясняет отношения с родителями, жертвуя
карьерой.
В проекте также снялись Евгения Добровольская, Юлия Хлынина,
Светлана Камынина, Алексей Макаров, Александра Урсуляк, Александр Робак,
Тимофей Трибунцев, Сергей Чонишвили и другие.