Психологический сериал «Полет» с Михаилом Ефремовым выйдет на ТНТ

Актер Михаил Ефремов появится на экранах ТВ в сериале «Полет», где исполнит роль человека, борющегося со своими зависимости, сообщила пресс-служба ТНТ.

Сейчас Михаил Ефремов отбывает наказаниев исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Он осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В сериале «Полет» актер успел сняться еще в 2019 году.

Новый сериал станет первой премьерой ТНТ в 2021 году. Психологическая драма Петра Тодоровского-младшего, расскажет о не случившемся полете, который кардинально изменил жизни нескольких человек.

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По сюжету, сотрудники московской строительной компании собираются лететь в Пермь, но в зале вылета понимают, что перепутали аэропорт. Чуть позже коллеги узнают, что самолет рейса, на который они опоздали, разбился сразу после взлета. Пережитый стресс и близость смерти заставляют героев задуматься о жизни, переосмыслить ее и попытаться понять, кто они и чего хотят на самом деле.

Каждая серия «Полета» посвящена одной сильной человеческой истории. Ира (Оксана Акиньшина) устает быть идеальной женой и матерью. Жабенко (Михаил Ефремов) пытается справиться с зависимостями. Илюша (Павел Табаков) принимает своего внутреннего бунтаря и разрешает себе заняться мечтой — писательством. Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов) выясняет отношения с родителями, жертвуя карьерой.

В проекте также снялись Евгения Добровольская, Юлия Хлынина, Светлана Камынина, Алексей Макаров, Александра Урсуляк, Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Сергей Чонишвили и другие.