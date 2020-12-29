Деды Морозы десантировались в Новосибирск. ВИДЕО

Несколько спортсменов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки прыгнули с парашютом в Новосибирской области.

«В канун Нового года, главный дед Мороз собрал своих верных помощников на аэродроме "Мочище". Из-за пандемии транспорт плохо ходит, поэтому и добираться придется в этом году по воздуху. Но наши отважные деды Морозы и Снегурочки все сделают чтоб доставить подарки вовремя», — говорится в описании видеоролика.

Автором идеи стал руководитель аэродрома «Мочище» Александр Осокин. Этим видео он решил поздравить новосибирцев с наступающим 2021 годом.