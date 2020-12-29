Установлены личности погибших в пожаре в Новосибирске

Молодая мать и трое малолетних детей погибли в пожаре в деревянном доме в Новосибирске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону.

Пожар на улице Декабристов произошел утром в восьмиквартирном одноэтажном доме. Возгорание произошло в одной из квартир, которую снимала многодетная семья.

Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек – 28-летней женщины, а также трех малолетних детей в возрасте 7, 3 и 1,5 лет. Личности погибших установлены.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).