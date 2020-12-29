Александр Петров сыграет роль Сергея Есенина

Актер Александр Петров исполнит роль поэта Сергея Есенина в фильме «Декабрь», съемки проекта уже стартовали, сообщается в Instagram-аккаунте видеосервиса Start.

Фильм «Декабрь» будет посвящен последним дням жизни Сергея Есенина. По сюжету, на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Аиседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий.

Режиссер биографической драмы — Клим Шипенко, снявший фильмы «Холоп», «Текст», «Салют-7». В проекте также снимутся Александр Самоиленко, Кристина Асмус, Сергеи Гилев, Андреи Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев, Мария Валешная. Релиз картины запланирован на конец 2021 года.