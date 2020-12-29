UFC предложил Хабибу возобновить карьеру

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову возобновить карьеру, об этом боец заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Мы с (президентом UFC Дэйной) Уайтом на связи, не обсуждали, почему пояс не вакантный. Видимо, они хотят, чтобы я вернулся, я девять лет в лиге. Уже есть история, фанатская база, их желания понятны. Не буду скрывать, что они предлагают вернуться, предлагают условия, бойцов», — сказал Нурмагомедов.

Но спортсмен добавил, что не хотел бы, чтобы существовала вероятность того, что он вернется.

Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи в октябре удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.