Красноярцы в мороз бросились искать бутылку из «Орла и решки»

Новый выпуск программы «Орел и решка. Россия», посвященный Красноярскому краю, вышел в эфир в понедельник, жители в мороз бросились искать бутылку со 100 долларами.

Ведущих «Орла и решки. Россия» заметили в Красноярске месяц назад. В понедельник вышел новый выпуск, где Тимуру Родригезу пришлось изучать сибирский город со 100 долларами. Он посетил «Красноярские столбы», научился лепить пельмени и заехал в Дивногорск.

Регина Тодоренко исследовала Красноярск с безлимитной картой. Она покаталась на собачьей упряжке в Усть-Мане, поиграла в керлинг, прошла обряд очищения в «Роевом ручье», а также спрятала бутылку со 100 долларами на острове Отдыха.

После окончания эфира, красноярцы бросились на поиск заветной бутылки, несмотря на почти 40-градусный мороз. Одному из них удалось обнаружить заветный приз.