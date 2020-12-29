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Пожар унес жизни четверых в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Деревянный дом сгорел в Новосибирске, в нем нашли тела одного взрослого и трех детей, сообщает ГУ МЧС по региону.

Вызов о возгорании по улице Декабристов в Новосибирске поступил во вторник в 09.30 по местному времени (05.30 мск). Работу по ликвидации пожара осложняла высокая температура, сильная задымленность и большой слой снега на кровле деревянного дома. Пожарные объявили о ликвидации открытого горения в 10.17.

По предварительным данным площадь пожара составила около 100 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций обнаружены четыре человека без признаков жизни, предположительно трое из них – дети. Специалисты установят причину пожара.


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