Житель Кемерова оштрафован за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Житель Кемерова разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию Адольфа Гитлера, суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей, сообщил СК РФ.

По данным ведомства, житель Кемерова Дмитрий Бородаенко 6 мая отправил на сайт «Банк Памяти» фото Адольфа Гитлера, чтобы ее показали в акции «Бессмертный полк онлайн» вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, отдавших жизни в борьбе с фашизмом.

Мужчину обвинили по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 354.1 УК РФ (покушение на реабилитацию нацизма). Вину он не признал.

Для доказательства следствие использовало результаты осмотра изъятой у обвиняемого компьютерной техники, заключение портретной судебной экспертизы, показания специалиста и свидетелей, в числе которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций.

Суд признал Бородаенко виновным. Он должен заплатить штрафа в размере 120 тысяч рублей.