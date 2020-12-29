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Сергей Шнуров попал под церковный суд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © shnurovs,instagram.com/shnurovs

Церковь Летающего макаронного монстра лишила Сергея Шнурова статуса святого, потому что артист стал слишком серьезным и не оправдал доверия верующих, сообщил глава храма Летающего макаронного монстра Михаил Иосилевич.

Церковь Летающего макаронного монстра или пастафарианство — пародийная религия, основанная в 2005 году американским физиком Бобби Хендерсоном в знак протеста против введения в школьный курс концепции разумного замысла как альтернативы эволюционному учению.

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Лидера группировки «Ленинград» признали святым в пастафарианстве в 2017 году за любовь к макаронам и служению абсурду. Но сейчас артиста лишили статуса из-за вступления музыканта в Партию роста.

В решении церковного суда говорится, что Шнуров «изменил макаронам, предпочтя им серьезные щи и большую политику».

«Наши верующие были недовольны его поведением и сказали, что такое несовместимо со статусом святого, провели церковный суд, голосование и приняли решение. Он не оправдал наше доверие и совершил порочащие его поступки», — цитирует Telegram-канал «Подъем» Иосилевича.

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