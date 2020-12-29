Установлены первые квадратные светофоры

Светофоры с квадратными секциями появились на российских дорогах — эксперимент начали на улицах Москвы.

Сигнал на квадратном светофоре будет привычной круглой формы. Преимущества нового светофора — в том, что на нем можно показать водителям любое другое изображение или сигнал, например, разрешить одновременное движение пешеходов и транспорта на поворотах, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.

Также разработчики встроили в дорожные объекты камеры слежения за порядком на улицах и датчики для отслеживания вредных выбросов. Первые светофоров установлены на пяти улицах в Москве. В перспективе эксперимент проведут и в других городах.

По данным экспертов центра Probok.net, информативная площадь квадратного светофора на 40% больше, чем у круглого. Раньше круглую форму светофора диктовала лампа накаливания, сейчас они диодные, поэтому площадь свечения неэффективно пропадает.