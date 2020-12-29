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Сибирский филиал РАНХиГС ответил на претензии профкома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Руководство Сибирского института управления Президентской академии устроило «порку» профкому из-за защиты коллектива, сообщила председатель организации Галина Плясуля. В свою очередь, руководство вуза в ответе на запрос Sibnet.ru заявило, что не знает о конфликте с профсоюзом и преподавателями.

Нового директора СИУ РАНХИГС Олега Фёдорова назначили 7 мая 2020 года. Он приехал в Новосибирск из столицы. До этого вузом руководил Сергей Сверчков, увольнение которого было связано с конфликтом вокруг размера и механизма оплаты труда в вузе. Коллектив активно обращался в СМИ по поводу конфликта с предыдущим директором.

«Те, кто имеет собственную позицию, не совпадающую с позицией директора, разными способами вытесняются из Института, а кто-то, не выдерживая напряжения и психологического давления, уходит сам. Попал в опалу директора и профком – орган, представляющий интересы работников. Противоречия обострились, когда профком выступил в защиту работников, которым в ноябре директор, нарушая Положение об оплате труда и Положение о премировании работников, не выплатил премию или уменьшил ее размер на 50-70%», — написала в открытом письме Плясуля.

Она отметила, что администрация организовала конференцию с участием делегатов, избранных в основном от руководящей части коллектива. Там, по словам Плясули, «руководство цинично срежиссировало и организовало публичную "порку" профкому».

«Работников, желающих принять участие в работе конференции, не пустили в зал, а в том формате участия, который был им предоставлен, не было возможности задавать вопросы и высказать свое мнение. При этом руководство лицемерно заявляет о своей объективной и открытой позиции», — отметила женщина.

Конфликта не заметили

Руководство опровергло информацию профкома по выплате премий. Пресс-служба вуза в ответе на запрос сообщила, что премии начисляются в строгом соответствии с Положением об оплате труда, утвержденного приказом РАНХиГС. Они пояснили, что премия является поощрительной оплатой.

«В представленном докладе Галины Ивановны (Плясули) не были отражены сведения о численности членов профсоюза, отсутствовала информация о расходах профсоюза и их структуре в рамках исполнения социального партнерства. Конференция постановила считать работу профкома в реализации социального партнерства неудовлетворительной», — говорится в ответе пресс-службы вуза.

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Также в ответе пояснили, что администрация СИУ РАНХиГС «не располагает фактической информацией о существовании "конфликта руководства и профкома", взаимоотношения выстраиваются в рабочем режиме и в соответствии с нормами действующего законодательства и коллективного договора».

Кроме того, пресс-служба ответила на вопрос о конфликте с деканом факультета политики и международных отношений Сергеем Козловым. Сначала один из коллег обвинил этот факультет в продаже дипломов, затем вуз решил его ликвидировать создать на его основе факультет международных отношений и коммуникаций.

«Данные трансформации связаны с открытием новых образовательных программ всех трех уровней высшего образования, а также созданием нового научного направления на факультете – исследований глобальной образовательной повестки», — говорится в ответе.

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