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Президент Boeing в России похвалил самолет МС‑21

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ПАО «Корпорация «Иркут»

Самолет МС-21 вывел Россию на первый ряд гражданской авиации. Лайнер будет востребован на рынке, сообщил президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

Самолет МС-21 — среднемагистральный лайнер, который производится на Иркутском авиационном заводе. Главное конкурентное преимущество МС-21 — композитное или «черное крыло». Композиты легче и прочнее алюминия.

«МС-21, я считаю, абсолютно инновационный самолет. Я желаю ему успеха в сертификации, я уверен, что этот самолет будет очень востребован», — цитирует «Россия-24» Кравченко.

Российская разработка — прямой конкурент новейшим западным образцам. По словам Кравченко, МС-21 взял самое лучшее из разработок последнего десятилетия. То есть, это единственный самолет начала следующего десятилетия, который будет иметь большую инновацию.

Видео первого полета МС-21 с российским двигателем

«МС-21— это последнее подтверждение того, что Россия в этот партер театра гражданской авиации вернулась на первый ряд», — добавил Кравченко.

Образец МС-21-300 выполнен с американскими двигателями. Несколько образцов уже проходят сертификационные полеты. В декабре совершил первый полет образец МС-21-310. На нем установлен российский двигатель ПД-14.

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