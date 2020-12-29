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ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Оппозиционный политик Алексей Навальный, дважды условно осужденный в России, уклоняется от назначенного ему судом контроля, поэтому условный срок может стать реальным, сообщила пресс-служба УФСИН России по Москве.

У Навального есть две непогашенные условные судимости: по пять лет по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Он должен отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

ФСИН обратила внимание на статью в журнале Lancet о лечении Навального в клинике «Шарите». Блогера выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». Навальному, его адвокату и пресс-секретарю направили уведомление о необходимости явки в уголовно-исполнительную инспекцию.

Если факт уклонения от контроля подтвердят, «будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса». Они предполагают возможность направить в суд запрос об отмене условного приговора.

Навальный находится в Германии с августа — в состоянии комы перевезли туда из Омска, в российскую больницу он попал, так как ему стало плохо при перелете из Москвы в Томск. Во второй половине сентября его выписали. Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок». Навальный и группа западных СМИ выпустили расследование, где назвали имена «отравителей» из ФСБ.

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