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Подсчитано число автомобилей из СССР на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Каждый восьмой автомобиль или мотоцикл, сейчас встречающийся на дорогах России, были выпущены в Советском Союзе, подсчитало агентство «Автостат».

Из 55,4 миллиона зарегистрированных единиц авто- и мототехники 12% было выпущено еще при СССР, то есть до 1992 года. В количественном выражении это 6,8 миллиона штук, приводит цифры «Автостат».

Доля мотоциклов из СССР составляет 70% от общего парка, или 1,7 миллиона экземпляров. На втором месте расположилась грузовая техника — порядка 1,4 миллиона, или 36% машин было выпущено в Советском Союзе.

Из автобусов — советских 17,5% (более 70 тысяч штук), легких коммерческих автомобилей — 9% (370 тысяч). Доля советских легковушек составляет всего 7,5%, однако их в России числится больше всего — 3,3 миллиона экземпляров.

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