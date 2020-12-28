НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Xiaomi представила топовый роутер

Источник:
Sibnet.ru
240 0
Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила свой новый флагманский роутер — AX6000, презентация состоялась онлайн.

Главной особенностью гаджета является поддержка новейшего стандарта Wi-Fi 6E с полосой 6 и 7 ГГц, а также дополнительными каналами шириной 160 МГц.

Xiaomi AX6000 имеет 512 МБ оперативной памяти и поддерживает одновременное подключение до 248 устройств. Флагманский роутер также оснащен сразу шестью независимыми усилителями сигнала.

Новинка уже доступна для предварительного заказа. Продажи на всех электронных площадках стартуют 9 января, цена составит 90 долларов. При этом одновременно Xiaomi снизила стоимость предшественника флагмана AX3600, с 1 января 2021 года он будет стоить 75 долларов.

Еще по теме
Представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi 11
WhatsApp с нового года перестанет работать на некоторых смартфонах
Xiaomi выпустит несколько смартфонов с гибким экраном
Стартовали продажи умных часов Xiaomi Mi Watch
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Пенсионерам предложат цифровые рубли
•
Правительство утвердило план сокращения чиновников
•
Набиуллина объяснила аномальную инфляцию
•
Последний регион России объявил 31 декабря выходным
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Чиновника строго осудили за взятки при вводе солнечных станций Алтая
Сибирь 28.12.2020 20:30
Массовая вакцинация от COVID-19 стартует на Алтае
Сибирь 28.12.2020 20:19
Присяжные вынесли вердикт Шамсутдинову
Сибирь 28.12.2020 18:57
РФС займется развитием футбола в Горном Алтае
Сибирь 28.12.2020 16:27
Самое популярное
Wink: как впятером смотреть одну подписку
23336
Ученые подсказали способ вернуть обоняние после COVID-19
22444
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
21983
Советы школьнику, который хочет стать программистом
20145
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Пенсионерам предложат цифровые рубли
•
Правительство утвердило план сокращения чиновников
•
Набиуллина объяснила аномальную инфляцию
•
Последний регион России объявил 31 декабря выходным
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Польский эксперт дал России 30 лет до краха
38
ФСБ задержала готовившего теракты подростка
28
Путин проследит за ценами на продукты
21
Новая должность появится в российских школах
21
Правительство утвердило план сокращения чиновников
19