Xiaomi представила топовый роутер

Компания Xiaomi представила свой новый флагманский роутер — AX6000, презентация состоялась онлайн.



Главной особенностью гаджета является поддержка новейшего стандарта Wi-Fi 6E с полосой 6 и 7 ГГц, а также дополнительными каналами шириной 160 МГц.

Xiaomi AX6000 имеет 512 МБ оперативной памяти и поддерживает одновременное подключение до 248 устройств. Флагманский роутер также оснащен сразу шестью независимыми усилителями сигнала.

Новинка уже доступна для предварительного заказа. Продажи на всех электронных площадках стартуют 9 января, цена составит 90 долларов. При этом одновременно Xiaomi снизила стоимость предшественника флагмана AX3600, с 1 января 2021 года он будет стоить 75 долларов.