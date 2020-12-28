Пенсионерам предложат цифровые рубли

Россияне при введении цифрового рубля смогут получать пенсии в электронной форме, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Пенсии — как люди захотят. Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка. Точно так же смогут выбирать, люди смогут выбирать», — напомнила Набиуллина в эфире RTVI.

По ее словам, правительство и регулятор пока только обсуждают вопрос о введении цифрового рубля. Специалисты оценивают технологические риски, а также преимущества этого нововведения для населения и бизнеса.

Предполагается, что в случае выпуска цифровой рубль сможет стать альтернативной наличным деньгам. Новая валюта будет полноценно выполнять функции традиционных денег — такие, как хранение сбережений и проведение расчетов за товары и услуги.