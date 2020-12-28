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Представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi 11

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Китайская компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 11. Презентация прошла онлайн из-за пандемии коронавируса.

Xiaomi Mi 11 стал первым представленным смартфоном, основанным на платформе Qualcomm Snapdragon 888. Это наиболее производительное решение, доступное производителям на сегодня.

Аппарат получил 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 герц. Дисплей прикрыт стеклом последнего поколения Gorilla Glass Victus, которое обеспечивает устойчивость к царапинам и повышенную прочность.

Флагман также получил главную камеру на 108 МП с оптической стабилизацией. Вместе с основной камерой также работают две дополнительные. Разработчики обещают владельцам Xiaomi Mi 11 беспрецедентные возможности для съемки.

Смартфон станет доступен для покупки в Китае с 1 января 2021 года. Базовая версия будет стоить в КНР примерно 45 тысяч рублей в пересчете на российскую валюту, однако официальная стоимость на международном рынке будет объявлена позднее.

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