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Чиновника строго осудили за взятки при вводе солнечных станций Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Чиновник на Алтае отправился в колонию и должен будет заплатить 1,63 млн рублей штрафа за взятку и ввод в эксплуатацию без фактической проверки солнечных электростанций, сообщила прокуратура края.

По данным ведомства, экс-начальник Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергосбережением Сибирского управления Ростехнадзора при посредничестве своего знакомого в 2019 году получил 326 тысяч рублей за подготовку разрешительной документации для запуска в эксплуатацию без фактической проверки солнечных электростанций в Республике Алтай.

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При этом изначально он должен был получить в качестве вознаграждения два земельных участка возле озера Манжерок в Республике Алтай. Позже его заменили на деньги.

Посредник организовал фиктивный документооборот между юридическими лицами для придания законности получения денег за якобы оказанные услуги.

Обвиняемых задержали сотрудники краевого управления ФСБ при передаче денег. В дальнейшем при обыске у одного из них обнаружили и изъяли незаконно хранящиеся боеприпасы.

Суд приговорил чиновника к пяти годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он должен будет заплатить 1,63 миллиона рублей штрафа. Второй участник процесса получил три года условно с испытательным сроком штраф в 978 тысяч рублей.

Уточняется, что приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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