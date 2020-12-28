Последний регион России объявил 31 декабря выходным

Северная Осетия стала последним регионом России, объявившим 31 декабря выходным днем. Таким образом, в новогодний день отдыхать будут все регионы страны.

Президент Владимир Путин ранее на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал все регионы России объявить в этом году 31 декабря выходным днем.

На тот момент уже более 40 российских регионов объявили последний день уходящего года выходным. Сразу после заявление главы государства соответствующие документы начали подписывать и власти других субъектов.

В 2021 году 31 декабря станет федеральным выходным, соответствующее постановление правительства было подписано в минувшем октябре.