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Последний регион России объявил 31 декабря выходным

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Северная Осетия стала последним регионом России, объявившим 31 декабря выходным днем. Таким образом, в новогодний день отдыхать будут все регионы страны.

Президент Владимир Путин ранее на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал все регионы России объявить в этом году 31 декабря выходным днем.

На тот момент уже более 40 российских регионов объявили последний день уходящего года выходным. Сразу после заявление главы государства соответствующие документы начали подписывать и власти других субъектов.

В 2021 году 31 декабря станет федеральным выходным, соответствующее постановление правительства было подписано в минувшем октябре.

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