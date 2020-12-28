Массовая вакцинация от COVID-19 стартует на Алтае

Массовая вакцинация населения против коронавируса стартует в Алтайском крае, уже началась запись желающих получить прививку, сообщил региональный Минздрав.

Прививать будут вакциной «Спутник V». Из-за особенностей хранения вакцины процедура пока будет проводиться только в трех городах края. В Барнауле это можно сделать в городских поликлиниках №1 и №9, в Рубцовске в поликлинике горбольницы №1 и в Бийске – в поликлинике горбольницы №4.

Запись пациентов на вакцинацию производиться по телефонам кол-центров вне зависимости от места жительства, прописки и прикрепления к поликлинике.

Ограничениями при вакцинации являются признаки ОРВИ и возраст младше 18. По доступу лиц старше 60 лет информация уточняется.