Массовая вакцинация от COVID-19 стартует на Алтае

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Массовая вакцинация населения против коронавируса стартует в Алтайском крае, уже началась запись желающих получить прививку, сообщил региональный Минздрав.
Прививать будут вакциной «Спутник V». Из-за особенностей хранения вакцины процедура пока будет проводиться только в трех городах края. В Барнауле это можно сделать в городских поликлиниках №1 и №9, в Рубцовске в поликлинике горбольницы №1 и в Бийске – в поликлинике горбольницы №4.
Запись пациентов на вакцинацию производиться по телефонам кол-центров вне зависимости от места жительства, прописки и прикрепления к поликлинике.
Ограничениями при вакцинации являются признаки ОРВИ и возраст младше 18. По доступу лиц старше 60 лет информация уточняется.