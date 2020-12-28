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Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
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Фото: ©Victoria_Borodinova / Pixabay License
Под угрозой коронавируса россияне перенесли большую часть повседневной рутины в безопасное пространство — свой дом. Резко выросла доля онлайн-платежей, научились готовить и распробовали домашние занятия спортом. А удар по карману заставил изменить структуру потребления.

Сделай сам

Главным экономическим трендом 2020 года стало домашнее потребление. Еще весной во время изоляции люди переключались на самостоятельное приготовление пищи и занятия, которые можно охарактеризовать понятием «сделай сам».

В России тогда резко выросли продажи ингредиентов для приготовления сложных блюд: масло и маргарина (+19% в денежном выражении), томатной пасты (+19%), специй (+25%), добавок для выпечки (+54%), говорится в исследовании Forbes.

Осенью с началом второй волны пандемии тренд на домашнее потребление укрепился. Эксперты считают, что он будет определять развитие рынка «товаров повседневного спроса» и в будущем.

Все из интернета

Больше других выиграли компании по доставке товаров, в первую очередь, еды. По сравнению с 2019 годом, средний чек на готовую еду и продукты с доставкой увеличился в 3,4 раза — с 498 до 1681 рублей, следует из отчета «ЮKassa» — платежного сервиса «ЮMoney».

«То, что казалось необычным вчера, уже стало привычным сегодня», — сказал партнер PwC в России и странах Центральной и Восточной Европы Мартайн Пейтерс.

«Цифровизация повседневной жизни, ставшая основным катализатором изменений, помогла открыть новые возможности как для компаний, так и для самих потребителей, ускоряя трансформацию рынка и сознания потребителей», — отметил он.

#Деньги
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Резко выросли онлайн-платежи. Так, с начала режима самоизоляции онлайн-покупки по карте рассрочки «Халва» увеличились более чем в два раза, сообщает эмитент карты — «Совкомбанк».

По данным банка, впервые популярность и частота использования мобильного приложения для платежей перестала коррелировать с возрастом клиентов. Онлайн-расчеты оценила наименее активная группа клиентов в возрасте «45+».

В 2020 году в целом торговый оборот у интернет-магазинов с физическими товарами вырос вдвое по сравнению с прошлогодними показателями, говорится в отчете «ЮKassa».

Научились стримить

Объемы росли не только у традиционной торговли. За год вдвое увеличились продажи у сервисов с цифровым контентом (кино и музыка).

Дистанционные формы активно перетекли и в сферу услуг. По данным компании Bain & Company, 80% опрошенных пользователей популярных приложений для фитнеса пользовались стримингом или сами стримили свои упражнения, тогда как в 2019 году таких было лишь 7%.

«В целом же большинство опрошенных потребителей уже заявили, что продолжат заменять свои нецифровые потребительские сервисы или привычки теми или иными виртуальными аналогами», — сказано в отчете Bain & Company.

Эксперты уверены, что потребители теперь будут тщательнее обдумывать целесообразность посещения фитнес-центров или кинотеатров, если они уже научились заменять их посещение самостоятельными онлайн-тренировками и потоковыми видеосервисами или онлайн-кинотеатрами.

Стали считать деньги

Еще одна заметная тенденция — цена и потребительская ценность товара стали первостепенными факторами при его выборе, говорится в исследовании PWC. Российские покупатели начали перераспределять расходы в пользу товаров первой необходимости, что привело к существенному снижению спроса на другие категории.

«Порядка 34% российских семей столкнулись с сокращением доходов и увеличением расходов. Более половины российских потребителей во время изоляции стали обращать больше внимания на скидки и переключились на недорогие товары», — сказано в исследовании PWC.

После вспышки COVID-19 расходы сместились в сторону продовольственных товаров, еды на вынос и услуг доставки. В большинстве случаев потребители сократили расходы на покупку одежды и обуви, развлечений и электронику.

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