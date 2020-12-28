Азербайджан заявил о гибели своих военных в Карабахе

«Двадцать седьмого декабря около 15.30 (14.30 мск) незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских Вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского районов», — приводит РИА Новости заявление Минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, один солдат погиб, еще один ранен. Пострадавшего эвакуировали в больницу, его жизни ничего не угрожает. Азербайджанские военные ликвидировали шестерых нападавших, добавили в Минобороны республики.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь. В регионе разместились российские миротворцы.