Азербайджан заявил о гибели своих военных в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило о нападении армянской «вооруженной группировки» на позиции азербайджанских военных в Карабахе, в результате погиб один и ранен еще один солдат.

«Двадцать седьмого декабря около 15.30 (14.30 мск) незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских Вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского районов», — приводит РИА Новости заявление Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, один солдат погиб, еще один ранен. Пострадавшего эвакуировали в больницу, его жизни ничего не угрожает. Азербайджанские военные ликвидировали шестерых нападавших, добавили в Минобороны республики.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.

Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь. В регионе разместились российские миротворцы.