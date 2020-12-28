Актриса из «Уральских пельменей» разделась для рекламы

Участница шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева снялась в рекламе средства для волос, для привлекательного кадра актриса сняла с себя всю одежду.

Юрьева создала собственный комплекс по уходу за волосами и назвала шампуни, кондиционеры и маски своим именем — Ilona. Для рекламы собсвтенного бренда актриса полностью разделась.

На фото в Instagram Илона Юрьева позирует обнаженная с баночками шампуня и кондиционера в руках. Ее обнаженную грудь прикрывают шикарные длинные волосы — то, ради чего и разработаны бьюти-средства.