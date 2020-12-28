Новосибирец выиграл в лотерею более 4,6 миллиона рублей

Новосибирец купил лотерейный билет за 40 рублей и выиграл более 4,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

Новосибирец стал обладателем суперприза государственной лотереи «Спортолото «5 из 36». Участник выиграл 4, 6 миллиона рублей. Стоимость билета составила 40 рублей.

По правилам лотереи, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в обоих полях билета. Тиражи «Спортлото «5 из 36» проходят каждые 30 минут, кроме технических перерывов. Участник отгадал числа: 3, 32, 07, 24, 17 в первом поле билета и 2 – во втором.