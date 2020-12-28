Мэр Томска сильно заболел в СИЗО

Мэр Томска Иван Кляйн заболел в СИЗО, у него поднялась температура выше 39, сообщили его адвокаты в своем Telegram-канале в понедельник.

По словам адвокатов, Кляйн заболел в минувшую среду. У него поднялась температура до 39,2 и проявились «иные симптомы острого заболевания». Мэра направили в медсанчасть, где ему ставят антибиотики и пытаются сбить температуру.

«Специалистов по профилю заболевания Ивана Кляйна в СИЗО-1 нет, как и нет условий для необходимого обследования. Постановка диагноза и адекватное лечение невозможны», – сообщили адвокаты.

Они добавили, что врач придет к Кляйну во вторник. «Данные обстоятельства очевидно опровергают сообщения ФСИН об удовлетворительном самочувствии и наличии необходимого лечения Ивана Кляйна. Намеренное игнорирование и сокрытие сведений о состоянии здоровья Ивана Кляйна при избрании заключения под стражу поставили под угрозу жизнь и здоровье человека», – сказано в сообщении.

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Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября. По данным следствия, он незаконно отказал бизнесмену Аминову в предоставлении земельного участка под застройку, сделав это в интересах ОАО «Томское пиво». В среду стало известно о новом уголовном деле по той же статье. Оно связано с незаконным выделением земельного участка дочери Кляйна.